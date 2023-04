Mattarella in visita a Distretto della Meccatronica di Reggio Emilia | il presidente accolto da un lungo applauso

Lo ha detto il presidente Sergioparlando a Reggio Emilia in occasione della Festa del ...come rilanciare il Paese in Europa e nel mondo - ha proseguito il capo dello Stato inal ...Al suo arrivo,è stato ricevuto dal vicario del prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri, dal sindaco della città, Luca Vecchi, dalla sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, e dal ......il Presidente della Repubblica, la Premier Meloni e i rispettivi entourages. Ciò che conforta è che gli stessi stiano ricevendo ovunque considerevole successo. É delle ultime ore la...

Le aziende visitate da Mattarella, gioielli della meccatronica Made in Reggio Emilia Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 29 aprile 2023 Il Presidente della Repubblica Mattarella visita lo stabilimento Landi Renzo/AEB S.p.A. di Corte ...In vista del Primo Maggio, Sergio Mattarella fa una riflessione sul lavoro e sulla società mentre è in visita a Reggio Emilia e afferma: "Celebriamo il valore della giornata del Primo Maggio con neces ...