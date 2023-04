Mattarella | il lavoro è motore della coesione sociale italiana

Lo ha detto il presidente Sergioparlando a Reggio Emilia in occasione della Festa del. .Lo ha detto il presidente Sergioparlando a Reggio Emilia in occasione della Festa delche il presidente quest'anno non celebra al Quirinale. .Lo ha detto il presidente Sergioparlando a Reggio Emilia in occasione della Festa delche il presidente quest'anno non celebra al Quirinale. .

"Un recente rapporto ha messo in evidenza come il lavoro minorile sfruttato sia ancora una piaga presente. Lo sfruttamento ai danni dei minori costituisce un grave furto di futuro, sottraendo questi r ...In vista del Primo Maggio, Sergio Mattarella fa una riflessione sul lavoro e sulla società mentre è in visita a Reggio Emilia e afferma: "Celebriamo il valore della giornata del Primo Maggio con neces ...