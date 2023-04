Mattarella e il Primo Maggio | «La precarietà del lavoro come sistema stride con crescita e di sviluppo»

Maggio, l'intervento diAnticipando la Festa del 1 maggio per visitare il distretto industriale di Meccatronica, il presidente della Repubblica richiama governo ed opinione pubblica ......della Repubblica Sergio, 1.175 allievi marescialli della Guardia di Finanza frequentatori del 94esimo corso hanno giurato fedeltà alla Repubblica. La cerimonia, che segna il...'Non arrendersi al lavoro povero e precario' Così il presidentein vista delMaggio. 'Buona festa a chi il lavoro ce l'ha. A chi lo crea e a chi lo difende. A quanti non hanno lavoro e lo cercano' In vista delMaggio, Festa dei lavoratori, ...

Primo Maggio, Mattarella: lavoro motore della coesione sociale italiana TGCOM

Cronaca L'Aquila - 29/04/2023 19:54 - Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 1.175 allievi marescialli della Guardia di Finanza frequentatori del 94esimo corso ...«Ampliare la base del lavoro, e la sua qualità, deve essere assillo costante a ogni livello, a partire dalle istituzioni». Sergio Mattarella, a poche ore dal Consiglio dei ...