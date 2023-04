Masters 1000 Madrid 2023 | Vavassori si regala un altro ex numero 1 | dopo Murray c’è Medvedev

(Di sabato 29 aprile 2023) Dodici anni fa – il 2 maggio del 2011 per essere precisi – un 27enne italiano che in molti, nei primi anni di carriera, pensavano potesse diventare nel migliore dei casi “solamente uno specialista del doppio, sul Centrale Manolo Santana della Caja Magica disi concedeva il lusso di sconfiggere un exuno al mondo e vincitore slam come Andy Roddick. Flavio Cipolla all’epoca non era mai entrato nei primi 100 del ranking, ma quel risultato gli diede quella fiducia nei propri mezzi necessaria per fare quello step: quattro mesici entrò per la prima volta e negli anni successivi ebbe modo di togliersi altre belle soddisfazioni ad alti livelli. Flash forward al 27 aprile dele su quello stesso campo troviamo untennista azzurro che va per i 28, ottimo doppista, mai entrato nei ...

Marco Cecchinato se la vedrà contro Alex De Minaur nel secondo turno deldi Madrid 2023 (Spagna) , torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica . L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, all'esordio ha domato in due set l'...Andrea Vavassori affronterà Daniil Medvedev al secondo turno deldi Madrid 2023 , torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Settimana della vita quella del classe '95 piemontese, che dopo essersi concesso il lusso di battere un ex ...Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro Dominic Thiem nel secondo turno deldi Madrid 2023 (Spagna) , torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica . La testa di serie numero quattro, beneficiaria di un bye all'esordio, è reduce dalla ...

ATP Madrid 2023: Matteo Arnaldi realizza un capolavoro! Batte Casper Ruud e approda ai sedicesimi OA Sport

Con Sinner assente e Musetti subito eliminato, il Masters 1000 di Madrid sembrava poter dare poche soddisfazioni al tennis italiano ed invece anche in questa settimana i tennisti nostrani hanno saputo ...