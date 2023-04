Masters 1000 Madrid 2023 | Tsitsipas si salva al fotofinish contro un ritrovato Thiem

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Si è concluso il terzo turno neldi, con la parte bassa del tabellone che è andata quest’oggi in campo. Oltre al numero due del seeding Daniil Medvedev avanza anche la terza testa di serie: Stefanosnel match più atteso del giorno batte 3-6 6-1 7-6(5) Dominicdopo quasi due ore e mezza di gioco. Ottimo match giocato dall’austriaco, finalmente tornato su livelli accettabili in questi giorni. Ma dal secondo set in poi ha alzato il livello il greco, che è riuscito a mettere in campo addirittura 39 prime di servizio consecutive. Un parziale giocato solo con la prima. Vittorie anche per Taylor Fritz, che ha superato per 7-6(11) 6-4 l’australiano O’Connell, e per Frances Tiafoe, vittorioso per 6-3 7-6(5) su Etcheverry. Gli Stati Uniti invece perdono Tommy Paul, sconfitto ...