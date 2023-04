MasterChef 12 | Sara Messaoudi pubblica gli screen degli insulti razzisti e silura gli hater | ” L’ignoranza distrugge il cuore delle persone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) L’ex concorrente di12, 27enne di origini marocchine, ma residente a Pradalunga, in provincia di Bergamo, è stata vittima die messaggi di odio e razzismo sulla sua pagina social. La ragazza ha però scelto di non tacere,ndo unoshot dei messaggi ricevuti, denunciando la campagna d’odio mossa nei suoi confronti: “Ho pensato molto se fare questo post, ma penso che i social possano servire anche a questo, diffondere messaggi che facciano riflettere. Perché ormai sembra che stare dietro a una tastiera possa dare il diritto a tutti di scrivere quello che ci passa per la testa. Ma questo sta diventando deleterio per la nostra società. Ancora rabbrividisco e mi stupisco che nel 2023 si possa vedere questo”. Le pesanti offese ...