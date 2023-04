Marsiglia-Auxerre domenica 30 aprile 2023 ore 20 | 45 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 29 aprile 2023) Parigi chiama,deve rispondere: per i Phoceens la gara odierna è assolutamente da vincere per mantenere in vita le residue speranze di agganciare i parigini in testa alla classifica. La squadra di Tudor deve anche guardarsi le spalle da un Lens che non molla e che ha fatto loro pure un favore battendo i monegaschi nello scontro diretto ricacciandoli a -6. InfoBetting: Scommesse Sportive e