Marracash presenta Marrageddon | ' Non sarà un' apocalisse | ma un festival fuoco e fiamme che celebra il rap e in cui mi gioco la carta della

Sarà un festival per allargare i confini del rap in territori in cui prima dinon si era ancora fissata la bandierina di conquista. Anche se di conquiste, il genere, ne ha fatte. Si pensi a ...Arriva dopo l'Arena di Verona, il primo San Siro di Salmo e la targa Tengo vinta dacol suo album Noi, loro, gli altri. Senza dimenticare il successo dell'ultimo tour: sei Forum di Milano e ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il messaggio è chiaro fin da subito e lo sottolinea una emozione forte.il doppio Marragedon ovvero i due festival del Rap che si terranno a settembre a Milano, il 23, e a Roma, il 30 e lo fa con queste parole: 'Non era facile trovare una nuova sfida ma ...

Il primo Festival del rapper milanese sarà il 23 settembre a Milano e il 30 a Napoli. Con lui, i nomi più importanti della scena hip hop: «L'obiettivo è uno solo: far divertire chi ci sarà» ...Il re del rap de noantri ha fatto la sua mossa: «Era ora che l'hip hop italiano avesse un suo festival. Dopo i palazzetti dell'anno scorso non sapevo come tornare sul palco: cercavo ...