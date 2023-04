(Di sabato 29 aprile 2023) Il primo Festival del rapper milanese sarà il 23 settembre a Milano e il 30 a Napoli. Con lui, i nomi più importanti della scena hip hop: «L'obiettivo è uno solo: far divertire chi ci sarà»

Il messaggio è chiaro fin da subito e lo sottolinea una emozione forte.il doppio Marragedon ovvero i due festival del Rap che si terranno a settembre a Milano, il 23, e a Roma, il 30 e lo fa con queste parole: 'Non era facile trovare una nuova sfida ma ...C'è un contrasto affascinante tra l'impianto da culto della personalità dell'evento e del suo manifesto ("MARRAGEDDON") e l'attendibile umiltà del suo headliner, animatore, ...MarracaschMarrageddon da Wad: ascolta qui l'intervista Che cos'è il Marrageddon, il festival di(con docu - video) Dopo il successo del suo tour nei palazzetti, mancano solo pochi ...

Marracash presenta Marrageddon: «Il rap è diventato grande» Vanity Fair Italia

Il primo Festival del rapper milanese sarà il 23 settembre a Milano e il 30 a Napoli. Con lui, i nomi più importanti della scena hip hop: «L'obiettivo è uno solo: far divertire chi ci sarà» ...Il re del rap de noantri ha fatto la sua mossa: «Era ora che l'hip hop italiano avesse un suo festival. Dopo i palazzetti dell'anno scorso non sapevo come tornare sul palco: cercavo ...