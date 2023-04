Marotta anticipa la Juventus | scacco matto ai bianconeri

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 29 aprile 2023)sembra aver messo sotto osservazione un talento della Serie A; il giocatore interessa anche alla. La stagione sta per finire e le squadre iniziano a pianificare il prossimo campionato; sono diversi i giocatori che potrebbero cambiare squadra nel corso del mercato estivo. Tra questi troviamo anche Vicario, estremo difensore dell’Empoli e autore di una stagione decisamente importante. Il portiere è uno dei migliori della Serie A e ha tutte le possibilità per fare il salto di qualità e andare ad imporsi in una squadra con ambizioni ben più importanti.(LaPresse)Sul giocatore ci sono diverse squadre tra cui, secondo le ultime indiscrezioni, anche la. Ipotrebbero decidere di virare su Vicario per garantirsi un futuro importante per quanto riguarda il ...