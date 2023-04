Marina Cicogna | la vita della sceneggiatrice e produttrice in ‘Ancora spero’

(Di sabato 29 aprile 2023) L'autobiografia dal 2 maggio in libreria I ricordi più profondi evocati come scene di un film. Si procede per immagini che, messe in sequenza, restituiscono il senso di unaspeciale, ladi. Inspero Una storia die cinema’ (in libreria dal 2 maggio 2023, Marsilio Specchi) lacinematografica si racconta e racconta attraverso la pennagiornalista Sara D’Ascenzo un personaggio unico, che ha lavorato con artisti del calibro di Pasolini e Buñuel, che da donna libera e anticonformista non è mai scesa a compromessi creando sogni senza mai inseguirli. Già Premio Speciale al Torino Film Festival, nel 2023 riceverà il premio alla carriera alla 68esima edizione dei David di ...

