Marco Borriello torna a parlare della sua ex Belen Rodriguez | “Se ci incontriamo a Milano…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 29 aprile 2023) La tormentata storia d’amore frae Stefano De Martino sta appassionando tantissimi amanti del gossip etelevisione italiana. Ma i più “grandicelli” ricorderanno un’altra relazioneshowgirl argentina che ha tenuto incollate alle riviste patinate migliaia di persone, ovvero quella con l’ex calciatore. I due sono stati insieme per 4 anni e mezzo, tra il 2005 e il 2008, quando lui vestiva la maglia del Milan, e lei muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Le cronache rosa parlavano di lei come “mo”, ancora inconsapevoli che da lì a qualche anno sarebbe diventata una delle showgirl più richieste dalla nostra televisione. Un amore giovane, che fortificò a quel binomio calcio & spettacolo che oggi va per la ...