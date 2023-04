Marco Borriello parla della sua storia con Belen | “La più importante”

(Di sabato 29 aprile 2023) Prima di Stefano De Martino, Antonino Spinalbese e Fabrizio Corona, nella vita diRodriguez c’era. I due si sono conosciuti nel 2004 al Billionaire in Sardegna: “Quando l’ho visto la prima volta non sapevo fosse un calciatore, ero in Italia da tre mesi. – ha dichiarato la showgirl a Victor Victoria – Lì facevo la ragazza immagine. Ero sulle scale del bagno del locale,vo poco italiano, e c’erano, Bobo Vieri e Pippo Inzaghi. È statoad avvicinarsi“. Dopo quattro anni d’amore però laè naufragata, ma la conduttrice de Le Iene e il calciatore sono rimasti in buoni rapporti., le dichiarazioni su. In un’intervista concessa al Corriere ...

racconta la sua vita attuale, non dimenticando però un accenno al suo passato da attaccante in Serie Aè stato un bomber importante della Serie A. Ha giocato nel Milan, ...Ogni sei mesi il calciatoreaveva il bisogno di cambiare, cercare nuove emozioni. 'Solo a Milano e al Milan ci sarei rimasto per sempre, ma non è stato possibile'. Ora vive a Ibiza, ha giocato con la maglia dell'...Sarà che la bella modella, oggi 33enne, è riuscita a fermare le incursioni in area di rigore di, fin da giovane, è spesso finito sui giornali non tanto per i suoi gol, ma per le ...

Marco Borriello: «Belen la storia più importante. Ho guadagnato 30 milioni» Corriere della Sera

Sono tanti gli amori di Belen, che hanno accompagnato la vita della showgirl argentina e le pagine dei rotocalchi rosa. Anche se adesso Belen è di ...Borriello parla dell'ex Belen Rodriguez: "La storia più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo" ...