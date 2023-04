Mangia | ex c t di Malta | scagionato dalle accuse | 'Nessuna molestia o adescamento'

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Deviscommenta in una nota diffusa dai suoi legali le ultime sulla sua presunta sospensione subita ...attività professionali a, ...... cade l'accusa di molestie sessuali a Devis, anche se l'indagini degli inquirenti maltesi parla comunque di una condotta impropria dell'ex CT di. Di seguito il comunicato del tecnico. "......- sottolinea- , non vi è stato alcun provvedimento sanzionatorio di sospensione. L'unica indicazione fornita dalla Federazione è che prima di poter svolgere attività professionali a, ...

Federazione di Malta sospende Devis Mangia per condotta impropria Corriere dello Sport

Malta sospende il suo ex Commissario tecnico della Nazionale di calcio, Devis Mangia. Non ci sono prove sufficienti per confermare le accuse di molestie sessuali e adescamento, ma abbastanza a sostegn ...Devis Mangia, ex allenatore dell’Ascoli nella stagione 2015-16, è stato sospeso dalla Federcalcio maltese per "condotta impropria". Sono state queste le conclusioni delle indagini svolte dopo le accus ...