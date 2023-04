Manfredi | «Napoli non è Gomorra | raccontarla così è stato anche un alibi per i napoletani»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) Il Sindaco diGaetanoha rilasciato un’intervista a La Stampa dove ha parlato innanzitutto della differenza deldi Maradona rispetto a quello di De Laurentiis «La squadra di Maradona era frutto della genialità del più forte, ildi De Laurentiis ècostruito negli anni, ha una struttura manageriale, è un collettivo. Una fotografia che si sovrappone alla città» Il sindaco si ferma a sottolineare chenon è certo«Tutte le grandi città vivono di contraddizioni. Qui c’è stata per anni la prevalenza del negativo,perchépiaceva e per iera unper non fare il salto di qualità» Infine sulla festa scudetto ...