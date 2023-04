Maneskin | Damiano David sputa durante un concerto | scoppia il caos

(Di sabato 29 aprile 2023) Social. . Isono un gruppo musicale pop rock italiano formatosi a Roma nel 2016 e composto da(voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Hanno raggiunto la notorietà in Italia nel 2017 in seguito alla partecipazione all’undicesima edizione di X Factor. Poi con il brano Zitti e buoni hanno vinto sia la 71ª edizione del Festival di Sanremo e che la 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. In queste ore sta facendo discudere un gesto poco carino di, il quale avrebbetoun suocreando ilLeggi anche: Sanremo 2023, Luca Jurman senza freni: clamoroso affondo aie a Marco Mengoni Leggi anche: ...

Durante il concerto a Vienna, Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin, si è vista arrivare una torta in faccia dal cantante Damiano David. Il tutto è successo il 28 aprile.

Damiano David si è ritrovato travolto dalle polemiche. È diventato virale sul web nelle ultime ore un video che mostra il frontman dei Maneskin durante un suo concerto.