Manchester City | sfida al Bayern per un ex Inter

(Di sabato 29 aprile 2023) IlMonaco non è solo nella corsa a Mateo Kovacic, il cui contratto con il Chelsea scadrà nel 2024: secondo la stampa britannica,...

... il GP di Spagna della MotoGP (alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP), il grande calcio internazionale con Fulham -(alle 15 su Sky Sport Football e Sky Sport 4K), Liverpool - ...Dicendo: "Ilè a 2 partite dal vincere la Champions League, le 2 con il Real Madrid. Non esiste una sola possibilità, neanche in un milione di anni, che Inter o Milan possano battere ...Real Madrid, Barcellona, Arsenal,United, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Bayern Monaco, PSG, Borussia Dortmund, le grandi squadre d'Europa scenderanno infatti in ...

Haaland versione 2.0: fa anche assist e sogna il triplete con il City La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, dall’Inghilterra frecciate per le due società. La semifinale di Champions League ha voluto, vent’anni dopo, nuovamente un derby milanese. Una partita sicuramente sentita e che le due squa ...L'ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha detto la sua sul doppio scontro fra Milan e Inter in semifinale di Champions League ...