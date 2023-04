Maltempo | in Lombardia perturbazione nordatlantica in atto domenica e lunedì

(Di sabato 29 aprile 2023) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Un debole promontorio anticiclonico cede oggi per l'avvicinamento di unche interesserà il nord Italia tra. Per la, il bollettino meteo di Arpa regionale indica cielo nuvoloso con isolati piovaschi per la giornata di oggi, mentre per domani eprecipitazioni diffuse con rinforzo dei venti anche in pianura e temperature in calo. Per martedì è atteso un progressivo allentamento del minimo verso Sud, con precipitazioni residue e rinforzo del vento da Nord, seguito mercoledì dal passaggio sulla regione di un cuneo anticiclonico che porterà tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

...Lavoratori all'insegna della pioggia su Milano Mese di maggio al via con la pioggia sulla. oggi qualche pioggia al mattino, poi deciso peggioramento domenica conper il 1 maggio. ...Ilinsisterà per tutto il corso della giornata del primo maggio: secondo gli ultimi aggiornamenti le zone maggiormente a rischio saranno Piemonte,, Liguria ed Emilia occidentale, ......dal passaggio di nubi a tratti consistenti con occasionali piogge al mattino sulla, in ... Maggio al via con ilVediamo nella prossima pagina maggiori dettagli. CONTINUA A LEGGERE ...

Maltempo: in Lombardia perturbazione nordatlantica in atto ... Il Tirreno

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Un debole promontorio anticiclonico cede oggi per l'avvicinamento di un perturbazione nordatlantica che interesserà il nord Italia tra domenica e lunedì. Per la Lombardia ...