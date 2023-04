Malta | arrestato un croupier italiano che aiutava a vincere al casinò di Portomaso

(Di sabato 29 aprile 2023) Undi 22 anni, che lavorava aldi, a St. Julian’s ha ammesso di aver aiutato i giocatori d’azzardo a frodare ildi circa 8.000 euro. Luigi Giuseppe Comelia residente a Swieqi ha ammesso di aver ricevuto 150 euro per aiutare i giocatori d’azzardo in inganno durante un gioco che prevedeva il gioco delle carte. La frode si è svolta nell’arco di tre giorni. La polizia ha avviato le indagini su Comelia a seguito di una denuncia presentata dal. Comelia, che ha dichiarato al tribunale di essere stato licenziato e di essere attualmente disoccupato, è stato assistito da un avvocato d’ufficio. Il giovane è stato denunciato per truffa, appropriazione indebita e falsificazione. Il suo avvocato difensore ha detto che il giovane era pronto a rimborsare l’importo truffato. ...

