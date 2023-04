Malattia Psoriasica | parte da Bari la campagna informativa “L’esperienza al centro” promossa da Novartis

'Alle manifestazioni cutanee della psoriasi si aggiungono spesso i sintomi dell'artrite, come dolore, rigidità mattutina e gonfiore delle articolazioni. La diagnosi precoce dell'artritepuò rivelarsi più importante che per la psoriasi stessa: individuare i sintomi per tempo può fare la differenza'. È quanto affermato dal prof. Florenzo Iannone, Direttore della Reumatologia ...'I primi segni della psoriasi sono delle macchie rosse desquamanti che compaiono soprattutto in alcune zone del corpo, soprattutto a livello dei gomiti, delle ginocchia e del cuoio capelluto ma le ..., segnali e rischi. Parte da Bari una campagna informativa promossa da Novartis in collaborazione con le principali associazioni di pazienti per migliorare la conoscenza della ...

Malattia Psoriasica, Foti (Dir. Clinica Dermatologica UNIBA): “Lesioni cutanee solo la punta dell'iceberg” ilmessaggero.it

'L'esperienza al centro' parte oggi e toccherà alcune città italiane per riportare l'attenzione sulla patologia ...