Main Event 27 04 2023

L'Italian Poker Open prevede un programma eccezionale, che prevede il cosiddetto '', ovvero il torneo principale e i suoi 7 'Day1' ma anche tornei di contorno che vedranno moltissimi ...Il match Forte - Grandelli è ildella 'Tivoli Boxing Night' organizzata da Opi Since 82, che ha in cartellone tre incontri per dei titoli europei. Oltre a quello per la corona continentale ...A novembre gli speaker che hanno vinto la competizione torneranno sul palco per il, che vedrà anche la partecipazione di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. " foto ufficio stampa ...

WWE: Il main event di WrestleMania 40 Tranquilli, c’è sempre Roman Reigns *RUMOR* Spazio Wrestling

L'Italia del poker live assiste al passaggio di 7 italiani al day 3. Il €1.100 Main Event France Poker Series, all'EPT Montecarlo, lascia in gioco 55 players e come detto, sette sono azzurri. Trascina ...Alle France Poker Series di Monte Carlo, Alessio Di Cesare si rende protagonista di una gran rimpnta e chiude decimo il suo Day 2 ...