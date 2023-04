Mai sottovalutare la frustrazione dei parlamentari Il corsivo di Cangini

(Di sabato 29 aprile 2023) Gli anni trascorsi in Senato durante la scorsa legislatura qualcosa hanno insegnato. Per esempio che dai ranghi del governo si tendono ale conseguenze politiche dellaindividuale deidi maggioranza. E la, oggi, nonostante la legislatura sia iniziata da appena sei mesi ha già raggiunto i livelli di guardia. Accade per due ragioni. La prima ragione è che, per usare il titolo di un celebre varietà televisivo degli anni Settanta, “non c’è una lira”. I margini della spesa pubblica sono, infatti, contenuti ai minimi storici. Lo dimostra il fatto che Salvini abbia dovuto rinunciare a realizzare la promessa elettorale di un intervento netto sulle pensioni, che Meloni abbia dovuto ridurre a poca cosa gli assai decantati provvedimenti sul fisco e che, ciò nonostante, ad oggi ...

... avvaletevi di professionisti in campo fiscale e legale, che spesso tendete a. Gli ... Se, alle eventuali domande personali, rispondente con altrettante domande, chi vuole intendere ...... ottimo doppista,entrato nei 100 in singolare ma ora non più così lontano. Andrea Vavassori ... E non è cosa da, quest'ultima. Perché per molto tempo uno dei limiti della carriera di '...Trovare il regalo perfetto senza uscire dal proprio budget non èsemplice, dunque abbiamo ... VEDI SU AMAZON Kit Pantene Moschino La cura dei capelli è un aspetto da nonnella propria ...

«Mai sottovalutare il potere della rappresentazione». Ecco la prima Barbie con sindrome di Down Io Donna

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi sulla sfida tra Inter e Juventus in programma questa sera ha detto: “Per la Juventus questa è stata un’annata tribolata ...