Madonna di Trevignano | spunta un’altra sensitiva | “Ho avuto questo dono all’età di 8 anni”

(Di sabato 29 aprile 2023) Gisella Cardia non sarebbe l’unicadiRomano. Nella piccola cittadina in provincia di Roma ci sarebbe anchedonna, sempre del luogo, che sostiene di avere le stesse doti paranormali da quando era bambina. Ad intervistare anonimamente la presunta veggente è stato il programma Mattino Cinque: “Hoil primo segno diquando avevo 8però si è sviluppato totalmentedi 12”, ha spiegato la donna, la quale ha poi detto anche di non avere alcuna intenzione di apparire in televisione.di, l’ex fedele: ”30.000 euro a Gisella, ma lei si è rifatta il bagno di casa” La nuova ...

Il 3 di maggio quest'anno cade di mercoledì. E come da tradizione i fedeli di Maria Giuseppa Scarpulla alias Gisella Cardia si riuniranno per la di. Il 'miracolo', racconta oggi Il Messaggero , si verificherà nel campo di via Monticello. E all'evento sono attese almeno mille persone. Tanto che il prefetto ha deciso di ... Intanto i riflettori sono puntati sul 3 maggio, quando alle ore 15 Gisella 'parlerà' con la dal ...

Madonna di Trevignano, il 3 maggio previsto un nuovo raduno dei seguaci della sedicente veggente Gisella Cardia ...