Maddalena Corvaglia senza censure | Iacchetti geloso di me Morgan dormiva sul mio tappeto E con Paolo Berlusconi

Elisabetta Canalis ehanno litigato per colpa dell'ex marito dell'ex velina bionda L'indiscrezione che scotta viene lanciata da MowMag che spiega tutto in dettaglio e lancia un gossip bomba. Lite ..."Non la perdono". Sulla rottura (irreversibile) trae Elisabetta Canalis, spunta un'indiscrezione shock che tira in ballo Stef Burns, chitarrista di Vasco e ex compagno della velina bionda... di Maria Francesca Troisi N emiche ...Il magazine MOW (mowmag.com) pubblica un'indiscrezione circa la rottura tra le due storiche ex 'veline' del programma Striscia La Notizia di Mediaset, Elisabetta Canalis e. Secondo il magazine lisfestyle di AM Network tra le due ex inseparabili amiche la crisi sarebbe giunta per questioni di cuore : un'indiscrezione shock, che tira in ballo Stef ...

Maddalena Corvaglia sulla rottura con Elisabetta Canalis: "Quando finisce la fiducia, l'amicizia si spezza" R101

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Lite Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: c’entra l’ex marito di una delle due Ecco il gossip bomba delle ultime ore, cosa è trapelato.