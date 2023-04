“Ma perché l’hai fatto?” Elenoire Ferruzzi | lo scatto scatena subito il delirio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 aprile 2023)sta facendo discutere tanti suoi follower per una foto pubblicata online. L’ex concorrente del GF Vip 7 è tornata attiva sul social network Instagram e ha strabiliato tutti con questa istantanea, che è diventata virale in poche ore. Lei non ha scritto molto a corredo di questa immagine, ma ci hanno pensato i suoi follower arsi sotto il suo post. Non tutti però si sono complimentati con lei, infatti sono apparse delle critiche per le sue improvvise trasformazioni. Recentemente, autrice di questa foto nelle scorse ore, era tornata a parlare di Daniele Dal Moro: “Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgambato tutti, I tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai ...