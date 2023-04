“Ma allora ha cambiato idea!” Sonia Bruganelli | colpo di scena | la foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 aprile 2023), resta altissima l’attenzione sulla moglie di Paolo Bonolis. Da settimane il nome della produttrice e opinionista del GF Vip domina le cronache rosa. Da quando è uscito il flash su una sua imminente separazione dal marito. Dopo il video social di quella che è stata definita una smentita-non smentita, è finalmente andata in onda la sua intervista a Verissimo. E a quel punto, almeno per il momento, le voci si sono placate. In collegamento con lo studio di Silvia Toffanin, anche Paolo Bonolis. Eha spiegato: “Io non so da come sia nato questo gossip. Forse perché era appena finito il Grande Fratello e quindi l’attenzione era proiettata su di me”, ha continuato la compagna del conduttore tv, “le cose nostre le conosciamo io e lui, l’importante è che la mia famiglia stia tranquilla”. Leggi anche: “Perché hanno ...