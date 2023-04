Lupi sbranano pecore in borgo medievale Dolceacqua in Liguria

Una preda facile per i, che hanno rotto la recinzione, riuscendo così ad entrare e sbranare le due pecore. Di una, in particolare, è rimasto solo lo scheletro: i canidi hanno divorato collo, ...Una preda facile per i, che hanno rotto la recinzione, riuscendo così ad entrare e sbranare le due pecore. Di una, in particolare, è rimasto solo lo scheletro: i canidi hanno divorato collo, ...

I lupi sbranano un puledro, l’amarezza dell’allevatore LA NAZIONE

Due pecore sono state uccise e sbranate dai lupi in via Vigliani, nel pieno centro del comune di Dolceacqua (Imperia), borgo medievale della Val Nervia tra i più apprezzati dai turisti che visitano il ...AURONZO DI CADORE - Lupo a far shopping di selvaggina in pieno centro di Auronzo l’altro giorno quando erano circa le 7,30 del mattino. Immortalato sia da un video sia da foto che subito ...