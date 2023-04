Lungo i binari | indietro nel tempo Con i treni storici in Lombardia

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 29 aprile 2023) Entra nel vivo l’iniziativa promossa dall’Assessorato ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione, in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord Milano. Il calendario del 2023 prevede 29 itinerari, per (ri)scoprire in modo sostenibile laghi, borghi e Capitali della Cultura