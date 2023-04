Luciano Ligabue al concertone del 1° maggio? Un pesante sospetto politico | 17 anni fa

(Di sabato 29 aprile 2023) Manca pochissimo al concerto del Primo. E alin piazza San Giova Roma ecco tornare, a distanza da 17dalla sua ultima apparizione su quel palco. E chi c'era al governo, all'epoca? Presto detto: Silvio Berlusconi. E insomma, come nota Il Secolo d'Italia, non è poi così peregrino scorgere un significatonella scelta di, uno che la sua fede politica non la ha mai nascosta. Si pensi anche al fatto che nel 2004, Romano Prodi come colonna sonora per la sua candidatura alle elezioni scelse Una vita da mediano, uno dei brani più famosi del rocker di Correggio. Al Corriere della Sera,ha spiegato perché torna al: "Il Primo ...

Milano, 29 apr. Un ritorno alle origini che sa di futuro. A 17 anni dalla sua ultima partecipazione (2006),torna sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, levento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che verra' trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio 2, ...AGI - A 17 anni dalla sua ultima partecipazione,torna sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, l'evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, ...Il rocker parla del figlio che adesso è sempre, o quasi, in studio di registrazione con ...

Luciano Ligabue: "Mio figlio Lenny ha più orecchio di me, sono molto orgoglioso di lui" Today.it

29 apr 2023 - Il cantautore emiliano torna live in due piccoli club per presentare il nuovo singolo. Recensione ...L'artista è reduce da due concerti sold out nei club di Roma e Milano in cui ha presentato live il suo ultimo singolo 'Riderai' ...