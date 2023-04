Luca Onestini si esprime su Soleil e Nikita

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 29 aprile 2023) dopo che sono ormai passate diverse settimana dalla fine del Gf Vip che l’ha visto protagonista anche in quest’edizione. Ospite della trasmissione Casa Chi negli scorsi giorni l’ex gieffino si espresso sulla sua ex fidanzataSorge. Al riguardo prima della sua partecipazione a Back To School L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip, volano stracci tra Antonella e Oriana. Intervienefurioso con Daniele (VIDEO): “Si è baciata una in un armadio, si è limonata una chiudendo le telecamere, si continua a baciare con….”, la sorella attacca la mamma di: ” Mi vergogno per lei, famiglia ridicola. Mi ha fatto ridere con…” Gf Vip 7,...