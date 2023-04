Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 29 aprile 2023 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 29 aprile 2023) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedi 27, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 30 (67) 4 (58) 6 (58) 16 (53) 19 (52) Cagliari: 29 (61) 45 (60) 50 (57) 28 (57) 37 (46) Firenze: 72 (59) 21 (57) 81 (57) 45 (54) 83 (52) Genova: 60 (101) 40 (70) 51 (70) 25 (70) 46 (56) Milano: 6 (101) 39 (88) 34 (86) 76 (81) 24 (72) Napoli: 27 (67) 40 (55) 49 (55) 51 (47) 62 (46) Palermo: 60 (76) 90 (72) 77 (60) 56 (60) 33 (57) Roma: 69 (104) 68 (94) 36 (60) 24 (58) 78 (55) Torino: 80 (90) 47 (64) 57 ...

Si può giocare al, ale al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' estrazione precedente di giovedi 27 aprile 2023, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i ...e 10eLotto , le estrazioni di sabato 29 aprile 2023: su Leggo.it in diretta oggi a partire dalle 20 tutti i numeri vincenti, con il jackpot delche assegna oggi un ...... il Governo prepara l'addio ARTICOLO SUCCESSIVO Estrazione Million Day Extra sabato 29 aprile 2023: i numeri vincenti Ultime notizie Estrazioni del, dele del Million Day ...

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 29 aprile 2023 Today.it

Lotto e SuperEnalotto, oggi, sabato 29 aprile, si ritorna, riparte la caccia al jackpot che nel frattempo ha raggiunto quota 23 milioni e 500mila euro. Si ...Lotto e SuperEnalotto, oggi, sabato 29 aprile, si ritorna, riparte la caccia al jackpot che nel frattempo ha raggiunto quota 23 milioni e 500mila euro. Si punta alla fortuna con la caccia ai numeri vi ...