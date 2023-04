LIVE – Virtus Bologna-Schio 7-9 | gara-1 femminile Serie A1 femminile 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 29 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come-1 della finale dei playoff dellaA1di basket. Le due formazioni si sono date battaglia tutta la stagione, chiudendo con lo stesso score e dividendosi anche le vittorie negli scontri diretti, con le Vu Nere che si sono prese la testa della classifica grazie a una vittoria più larga al Paladozza. A rendere ancora più avvincente lo scontro, infatti, è il fatto che nessuna delle due squadre ha ancora perso tra le mura amiche, né in campionato e né, nel caso delle vicentine, in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 29 aprile, con Sportface che vi fornirà una ...

Mosca - FK Rostov 18:30 SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE - PLAY OFF Tre Fiori - Libertas 1 - 0 (*)- Folgore 0 - 1 (*) SERBIA SUPER LIGA - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP Novi Pazar - Radnicki 1923Proseguono la loro corsa ai play - off i campani fermi al decimo posto a 45 punti come Taranto, Potenza eFrancavilla mentre gli ofantini lottano ancora per il quarto posto a quota 59 assieme ...Formazioni ufficiali di Viterbese -Francavilla VITERBESE (3 - 4 - 1 - 2): Bisogno; Monteagudo, Devetak, Riggio; Semenzato, Rubiu, Ingegneri, Nesta; D'Uffizi; Marotta, Polidori. A disposizione:...

Virtus Bologna-Schio oggi, gara-1 Finale scudetto basket femminile 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

Le parole dell’Assistant Coach Iacopo Squarcina alla vigilia della trasferta di Campionato: “Siamo coscienti che ci attende una partita estremamente difficile, in un campo molto ...Questo pomeriggio la Virtus Libera Isola d’Ischia concluderà la prima regular season della propria storia in un campionato nazionale. La squadra di Di Costanzo si presenta all’ultima giornata al setti ...