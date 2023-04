LIVE – Vavassori-Medvedev 0-0 | secondo turno Masters 1000 Madrid 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 29 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Andrea non vuole fermarsi e continuare questa straordinaria settimana in terra iberica, ma ovviamente le difficoltà nell’affrontare un tennista comesi conoscono. L’azzurro arriva da tre belle vittorie ai danni di Virtanen, Meligeni Alves e Murray, mettendo soprattutto in mostra un servizio che si adatta alla perfezione in queste condizioni di gioco. Il russo invece è all’esordio nel torneo, quindi potrebbe, almeno inizialmente, pagare qualche momento di assestamento. Sportface.it garantirà aggiornamenti in ...

con la testa libera da ogni pressione, però, può dar vita ad una bella e divertente ... Sarà disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW . ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Medvedev scenderanno in campo nella ... Sarà disponibile anche unastreaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW . ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Murray scenderanno in campo oggi, giovedì 27 aprile . I due giocatori sono pianificati come quarto incontro della ...

LIVE Vavassori-Murray, ATP Madrid 2023 in DIRETTA: l'azzurro cerca la vittoria della carriera OA Sport

Il live e la diretta testuale di Vavassori-Medvedev, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023.Andrea Vavassori affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L’appuntamento è per sabato 29 aprile, primo match a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium (il Camp ...