LIVE – Sprint race F1 GP Azerbaigian Baku 2023 DIRETTA

(Di sabato 29 aprile 2023) Ladelladel sabato del GP didi: di seguito tutti gli aggiornamenti sulla prima delle sei garecol format che esordisce in questo appuntamento azero e che prevede uno scorporo della mini-gara della durata di mezzora più un giro rispetto al resto del weekend. Da otto a un punto in palio, ci si aspetta gran bagarre, anche perché le conseguenze non si scontano l’indomani. Si parte alle ore 15.30 di sabato 29 aprile, chi vincerà e quale sarà il podio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Classifica top-5 (dalle ore 15.30) GIRO 4 – Safety Car che rientrerà al termine di questo giro. GIRO 3 – Virtual ...

Tutti gli aggiornamenti in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP I piloti si riposizionano sulla griglia per la seconda partenza dellaGuarda anche GP Azerbaijan Leclerc, pole con muro nella primaShootOut 14:40 Come si cambia Primo appuntamento del Mondiale 2023 con l'innovativo format della Gara. Quest'anno sarà ...Curiosità per la prova di Dani Pedrosa, alla primadella sua carriera. 14.50 - 31 gradi la temperatura dell'aria, con quella dell'asfalto che sta toccando i 50 gradi. I piloti si stanno ...

DIRETTA MotoGP, Sprint Race GP Jerez 2023 LIVE: 3° Bagnaia, cade Espargarò OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 15.36 Brad Binder vince la Sprint Race a Jerez davanti a Bagnaia, Miller, Martin, Oliveira, Pedrosa, Vinales, Zarco, Bezzecchi e Marini ...La MotoGP in pista a Jerez per l'ultima sessione di prove libere, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 10:10. Poi le qualifiche dalle… Leggi ...