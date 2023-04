LIVE Novara-Conegliano 0-2 | A1 volley femminile 2023 in DIRETTA | +3 Igor nel terzo set | 13-10

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-11 Karakurt trova il mani out del muro. 14-11 Errore al servizio. 14-10 Primo tempo di Chirichella. 13-10 Plummer riportaa -3 trovando il mani out del muro. 13-9 Karakurt trova le mani del muro con il pallone che vola via. 12-9 Splendido pallonetto di Wolosz. 12-8 La diagonale stretta di Karakurt. 11-8 Errore al servizio. 11-7 La diagonale di Karaurt dopo la gran difesa di Gennaro. 10-7 Bosetti trova il mani out del muro. 9-7 La fast di Lubian. 9-6 Primo tempo di Chirichella. 8-6 Incertezza sotto rete di Bosetti. 8-5 Haak trova il mani out del muro. 8-4 Errore di Lubian, massimo vantaggioin partita, +4. 7-4 Primo tempo di Fahr. 7-3 Ace di Karakurt con il pallone che cade fuori dopo la ricezione di ...

Serie A1 Femminile 2022/23 - Playoff Semifinale 1 - Gara 2 : Novara - Conegliano (replica)

LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2023 in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale OA Sport

22.05: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani sera per gara1 della sfida tra Scandicci e Milano. Buona serata! 22.03. Quattro le atlete in doppia ci ...