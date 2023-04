LIVE Novara-Conegliano 0-1 | A1 volley femminile 2023 in DIRETTA | la Prosecco DOC Imoco conquista il primo set

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 La pipe di Haak, gioca sul velluto, time out Lavarini. 0-2 Errore di Bosetti in parallela. 0-1 La fast di Lubian apre il secondo parziale. 21.00 Inizia il secondo set. 20.57scappa e viene ripresa per poi trovare l’allungo decisivo che vale ilset, la squadra di Andrea Santarelli si porta avanti in questa gara 2 di semifinale. 21-25 MURO DI FAHR! LADOCILSET! 21-24 Plummer trova il mani out del muro, ci sono tre set-point per. 21-23 Pallonetto di Karakurt. 20-23 FAHRRRR MUROOOOOOOOOOO!! 20-22 La diagonale di Plummer. 20-21 Errore al servizio. 19-21 Il palleggio profondo di Fahr ...