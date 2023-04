LIVE Novara-Conegliano 0-1 | A1 volley femminile 2023 in DIRETTA | +5 veneto nel secondo set | 8-13

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-14 La parallela di Plummer. 10-13 Pallonetto di Karakurt, prova a riavvicinarsi la Igor così come avvenuto nel primo set. 9-13 MUROSU FAHR! 8-13 Errore al servizio. 7-13 La diagonale di Haak che sale altissima. 7-12 Errore al servizio. 6-12 Non sta più trovando la ricezione, +6 Imoco. 6-11 Cook trova il mani out del muro. 6-10 Errore al servizio. 5-10 Continua a faticarein ricezione, altro time out Lavarini. 5-9 LUBIAAAAANNNN MUROOOOO!!!!!!!! 5-8 Errore al servizio Imoco. 4-8 Male in ricezionecon Haak che va a segno in diagonale, allungo. 4-7 Errore al servizio. 4-6 Attacco di ...