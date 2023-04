LIVE Novara-Conegliano 0-0 | A1 volley femminile 2023 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.29 Così in campo,: Cambi, Karakurt, Danesi, Chirichella, Adams, Bosetti, Fersino (L);: Plummer, Cook, Lubian, Haak, Fahr, Wolosz, De Gennaro (L). 20.25 Sarà regolarmente in campo Ebrar Karakurt, l’opposta turca sembrava aver avuto qualche screzio con il patron novarese Leonardi nel post-partita di gara 1. 20.20 In corso la presentazione delle squadre, dieci minuti all’alzata del primo pallone del match. 20.15 Va in scena gara 2 della serie di semifinale scudetto al “PalaIgor” conavanti 1-0 dopo la vittoria in gara 1 a Villorba (3-0). 20.10 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di Igor Gorgonzola-Prosecco DOC Imoco ...