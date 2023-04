LIVE – Napoli-Salernitana | Spalletti in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 29 aprile 2023) Il, dopo la grande vittoria ottenuta all’Allianz Stadium con la Juventus, vuole continuare porre il tassello definitivo in ottica scudetto nel match contro lavalevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita oggetto di tante discussioni nel corso della settimana, che potrebbe regalare agli azzurri il loto terzo tricolore. Nella giornata odierna di sabato 29 aprile, il tecnico del club partenopeo Luciano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...

- Grande fermento aper uno scudetto atteso 33 anni. Alla vigilia dell'attesissimo derby campano contro la Salernitana in programma al Maradona, interverrà in conferenza stampa alle 15 l'allenatore del, ...... la Openjobmetis non può essere tranquilla : alle spalle ci sono quattro squadre (Trieste,, ... azione dopo azione , dal nostro giornale con ungià a disposizione dei lettori , offerto da ...festa la farà lo stesso, speriamo il più tardi possibile".

Napoli-Salernitana live: la conferenza stampa di Spalletti in diretta ilmattino.it

Per celebrare l’arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per le strade di Napoli sono comparse edicole dedicate alla principessa.Commenti esclusivi, le parole, momenti salienti e cronaca in diretta della conferenza del tecnico azzurro Spalletti alla vigilia di Napoli-Salernitana ...