LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | pole di Espargarò | 5° Bagnaia La griglia di partenza Sprint Race alle 15 00

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32APRILIA con Aleix. 1’37?216, 2° Miller a 0.221, 3° Martin a 0.242, 4° Binder a 0.316, 5°a 0.341. 11.31 Pedrosa 6° da wild-card a 37 anni! 11.31 Aleixprimo, ipoteca la. Ma attenzione a Pedrosa… 11.30 Miller al comando,5°. Ma sta arrivando Aleix… 11.29davanti al terzo intermedio, ma nella sua scia c’è uno scatenato Miller. 11.29prende la vetta. 11.28 Zarco davanti a Miller, Binder, Vinales e Alex Marquez. 11.28risale in quinta posizione, gli resta un ultimo tentativo per provare a migliorarsi. 11.27 Sta cambiando tutto continuamente. Ora Zarco al comando ...

In corso a Jerez l'ultima sessione di prove libere. Bastianini costretto al ritiro dopo appena 5 giri, ha ancora dolore alla spalla destra fratturata a Portimao. Tardozzi: 'Enea ha troppo male, sarebbe assurdo prendersi ...Qualifiche Gp Spagna, 2023. Circuito di Jerez de la Frontera, 25 marzo 2023 Q1: inizio, ore 10.50. Questi gli orari delle sessioni del sabato: PL3 10.10 - 10.40 / Q1 10.50 - 11.05 / Q2 11.15 - 11.30 / Sprint 15:00 10.00 - Dieci minuti al via del sabato della. Le temperature a Jerez restano ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.35 Le prime due sessioni di prove libere hanno già dato il verdetto su chi salterà il Q1 e chi accederà direttamente al Q2: dal Q1 dovranno passare Bagnaia, ...La cronaca di tutte le fasi fondamentali delle qualifiche del Gp di Spagna, valevole per il mondiale MotoGP 2023.