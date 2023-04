LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | Oliveira e Quartararo davanti | Bagnaia si nasconde | Bastianini si ferma

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 Bezzecchi intanto è in quinta posizione a quattro decimi da Oira: si è migliorato il leader del Mondiale. 10.24 Eneanon riesce a continuare: arrivano queste news dal box Ducati tramite Sky Sport. Troppo il dolore: domani non correrà la gara e oggi niente Sprint Race. 10.22 Arriva Miguel Oira: 1:37.229. 10.21ha fatto cinque giri piuttosto lenti ed è tornato ai box: purtroppo non sono buoni segnali per il pilota Ducati e le sue condizioni fisiche. 10.20 Bene anche Aleix Espargarò che si avvicina a: poco più di un decimo di ritardo. 10.18 Fabiosi mette! 1:37.332 per il francese che sembra cresciuto ...

LIVE MotoGP, GP Spagna 2023 in DIRETTA: FP, qualifiche e Sprint Race, Bagnaia e Bezzecchi spalle al muro OA Sport

Nelle libere del venerdì i più veloci sono stati Aleix Espargarò e Maverick Vinales, terzo il sempreverde Dani Pedrosa su Ktm con una wild card. Male Bagnaia e Bezzecchi ...