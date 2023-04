LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | Oliveira chiude in testa le FP | quarto Morbidelli | si ferma Bastianini Alle 10 50 il Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Bel segnale lanciato ddue Yamaha: Quartararo è secondo,, entrambi in netta crescita rispetto a ieri. 10.41tempo per! 1:37.512! Che bel crono del romano della Yamaha. 10.40 Bandiera a scacchi! 10.39 Francosi migliora e si inserisce in undicesima posizione appena davanti a Bagnaia. 10.37 Luca Marini in pista per fare prove sul passo gara: il pilota della Mooney VR46 gira in 1’38” basso. 10.35 Torna ai box Pecco Bagnaia che ha concluso il programma da svolgere in questa terza sessione di prove libere. 10.34 Questa la classifica parziale: 1 88 M. OIRA 1:37.229 2 20 F. QUARTARARO +0.103 3 41 A. ...