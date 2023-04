LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | iniziano le FP | tutti a caccia di risposte in vista delle qualifiche

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.13 In pista anche l’Aprilia,provano subito a fare buoni giri cronometrati per trovare anche il feeling giusto con la moto. 10.12 Subitoin pista, ai box rimangono solo le due Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales. 10.10 SEMAFORO VERDE!le FP del GP di. 10.08 La grande sorpresa di ieri è stata Dani Pedrosa: lo spagnolo, wild card per il GP die attualmente collaudatore KTM, ha concluso al terzo posto le due libere. 10.05 In questa quarta gara della stagione potrebbe confermarsi una tradizione. Dal 1949 solo cinque volte ci sono stati quattro vincitori diversi nelle prime quattro gare. 10.02 Ricordiamo che le FP non valgono per la classifica combinata che è già stata diramata dopo P1 ...

Domani il GP di Spagnadalle 15 su Sky Latorna in pista a Jerez per la terza e ultima sessione di prove libere , in programma dalle 10:10 in diretta su Sky Sporte in streaming ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Dalle 15, largo ai motori con la sprint race deldi Spagna a Jerez de la Frontera e le qualifiche ...... in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul tracciato iberico si frena in tutte le curve tranne che in una: i segreti della pista GP JEREZ, LE PROVE LIBEREIl ...

LIVE MotoGP, GP Spagna 2023 in DIRETTA: FP, qualifiche e Sprint Race, Bagnaia e Bezzecchi spalle al muro OA Sport

Nelle libere del venerdì i più veloci sono stati Aleix Espargarò e Maverick Vinales, terzo il sempreverde Dani Pedrosa su Ktm con una wild card. Male Bagnaia e Bezzecchi ...GP Azerbaijan - Tutto pronto a Baku per la nuova qualifica Shoot-Out che stabilirà l'ordine di partenza della Sprint Race in programma questo pomeriggio alle 15.30. Dopo la splendida pole position con ...