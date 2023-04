(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 14.39 L’Italia vanta complessivamente 13 affermazioni nel GP iberico. Alle sette già citate del Dottore e a quella recentissima di, si aggiungono i successi di Umberto Masetti (1951), Giacomo Agostini (1968, 1969), Angelo Bergamonti (1970) e Loris Capirossi (2006). 14.37 In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’hat-trick è stato Kenny Roberts Sr. tra il 1979 e il 1982 (nel 1981 la classe regina non corse in). Dopodiché l’impresa è stata replicata da Alex Crivillé (1997, 1998, 1999) e Valentino Rossi (2001, 2002, 2003). 14.36 GP– VITTORIE TOP CLASS7 – ROSSI Valentino (ITA)2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016 4 – DOOHAN Michael ...

Sprint Race Gp Spagna,2023. Circuito di Jerez de la Frontera, 29 marzo 2023 GIRI SITUAZIONE 0/0 Partenza alle 15 Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ...Alle 15 i piloti dellatorneranno in pista per la Sprint di Jerez. Aleix Espargaró scatterà dalla pole, in prima fila anche Miller e Martin. Bagnaia partirà 5°, alle sue spalle c'è un sorprendente Pedrosa 6°. ...La diretta delle qualifiche di Jerez Puoi rivivere le qualifiche del Gran Premio di Spagna attraverso il nostro. Il programma Latorna in pista oggi pomeriggio alle 15 con la Sprint , ...

LIVE MotoGP, GP Spagna 2023 in DIRETTA: Bagnaia ci prova nella Sprint Race, Espargarò favorito OA Sport

GP Jerez Diretta Sprint Race - Carissimi amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio e benvenuti al commento della Sprint Race del Gran Premio di Jerez de La Frontera! A partire dalle 15:00 inizieremo la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.37 In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’ha ...