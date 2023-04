LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | alle 15 30 la Sprint Race | Bagnaia parte quinto

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DINZA 14.18 Ben ritrovati amici di OA Sport.15.00 inizierà ladel GP dia Jerez. LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 11.39 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento15.00 per la. A più tardi! 11.37 Perinvece l’obiettivo diventa provare a salire sul podio in entrambe le gare. Sarà durissima invece per Bezzecchi, costretto a partire dal 13° posto. Addirittura 16° Quartararo. Da segnalare Luca Marini in top10 (9°). 11.36 Aleix Espargarò ha la grande occasione di piazzare la doppietta trae gara, che lo rilancerebbe di ...

Sprint Race Gp Spagna,2023. Circuito di Jerez de la Frontera, 29 marzo 2023 GIRI SITUAZIONE 0/0 Partenza alle 15 Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ...Alle 15 i piloti dellatorneranno in pista per la Sprint di Jerez. Aleix Espargaró scatterà dalla pole, in prima fila anche Miller e Martin. Bagnaia partirà 5°, alle sue spalle c'è un sorprendente Pedrosa 6°. ...La diretta delle qualifiche di Jerez Puoi rivivere le qualifiche del Gran Premio di Spagna attraverso il nostro. Il programma Latorna in pista oggi pomeriggio alle 15 con la Sprint , ...

LIVE MotoGP, GP Spagna 2023 in DIRETTA: griglia di partenza, 5° Bagnaia, 16° Quartararo. Alle 15.00 la Sprint Race OA Sport

Diretta MotoGP - Sta per iniziare la Sprint al GP di Spagna: Aprilia e Espargarò sono agguerriti, assente Bastianini: Ducati riuscirà a recuperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 11.39 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento alle 15.00 per la Sprint Race. A più tardi!