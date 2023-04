LIVE Italia-Galles 10-29 | Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA | meta di Callender Dilagano le ospiti

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69?- Niente da fare…Storto il lancio di Vecchini. Palla che torna al. 68?- Gran placcaggio di Rigoni propedeutico all’intervento di Locatelli. Palla recuperata dalle ragazze di Raineri. 67?- In avanti di Rigoni all’interno dei nostri 22. Nuova situazione di pericolo. Davvero troppi gli errori delle azzurre in questo incontro. 66?-i che forzano il tenuto a Locatelli, ottenendo il turnover. 65?- Esce Bevan, una delle migliori per il. Al suo posto entra Lewis. 64?- Provano a reagire d’orgoglio le azzurre, che possono risalire il campo a causa del fallo delle. 62?- Corto il drop di Rigoni. Non ci siamo…Mischia per il. 61?- Primo errore di Bevan, che chiude troppo il suo calcio. Si resta sul 29-10 ...

LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza OA Sport

