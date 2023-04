LIVE Italia-Galles 0-0 | Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA | inizia il primo tempo

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:29 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Il match può avere inizio. 16:28 Tutti in piedi e con la mano sul cuore. Risuona il canto deglini! 16:27 E’ il momento dell’inno nazionalee. 16:25 Poco più di 5 minuti all’inizio dell’incontro. Entrano in campo le due compagini. A breve ascolteremo gli inni nazionali. 16:21 Le azzurre sono chiamate a congedarsi con una vittoria dinanzi al pubblico di casa. Troppo altalenante il torneo disputato dalle ragazze di coach Raineri, che nello scorso incontro in Scozia hanno perso l’occasione di chiudere in terza posizione. 16:17 Seiche ha già la squadra vincitrice. Si tratta dell’Inghilterra, capace di aggiudicarsi lo ...