LIVE – Italia-Galles 0-0 | Sei Nazioni femminile 2023 rugby in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Latestualedi, partita valevole per il quinto turno del Tik Tok Seidi. Elisa Giordano e compagne, dopo la sconfitta incassata in Scozia, tornano davanti ai propri tifosi per provare a conquistare la seconda vittoria nel torneo e guadagnare così posizioni in classifica. Le azzurre di Giovanni Raineri, quinte in classifica, devono vedersela con la formazionee, reduce dalla sconfitta contro la Francia e a caccia del successo per confermare la terza posizione. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.30 di sabato 29 aprile sul campo dello stadio Sergio Lanfranchi di Parma. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...