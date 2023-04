LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | situazione non facile sulla scacchiera | il russo prova a sfondare

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:48 Qui una linea amata dai motori è 15… Db8 16. g4 con seguito veramente pieno di complicazioni. 12:46 Soltanto in otto occasioni si è arrivati all’ultima partita di un match con risultato di parità. In due occasioni qualcuno l’ha vinta (Karpov su Korchnoi nel 1978, Anand su Topalov nel 2010). In altre due occasioni, il regolamento prevedeva che in caso di parità il detentore si tenesse il titolo: è accaduto due volte a Mikhail Botvinnik, prima contro David Bronstein nel 1951 e poi contro Vassily Smyslov nel 1954. Kramnik-Topalov 2006, Anand-Gelfand 2012, Carlsen-Karjakin 2016 e Carlsen-Caruana 2018 sono andate tutte agli spareggi, viste le nuove regole. Dal conteggio si esclude il format dei Mondiali FIDE 1999-2005 ...