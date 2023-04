LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | posizione molto tagliente dopo 13 mosse

Leggi su oasport

BIANCO:; NERO:12:09 13… Dc7 Nepo non si scompone, gioca la migliore in questa situazione. 12:05 Tutto quello che è successo nella prima ora suggerisce che i due, di spareggi, non vogliono sentirne parlare. La caccia è al risultato decisivo. 12:02 Ora non va la cattura in g5 del Nero perché, sulla ricattura, si apre la colonna h, per difenderla il Nero è costretto a cedere la Donna e il Bianco si ritrova con un immenso vantaggio. 12:01 E 13. h4 è!non sta andando verso una situazione a lui propriamente favorevole, ma senz'altro vuole situazioni complicate per il suo avversario. 12:00prossimo ad aver usato 40 minuti, poco più di 20 per Nepo. 11:55 Attenzione però anche alla possibile 13. h4, ...